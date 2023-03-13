OutSports: Путин испортил "гей-вечера" хоккеистов НХЛ

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Американское издание OutSports пишет, что российский президент Владимир Путин испортил "гей-вечера" хоккеистов НХЛ.

Хоккейный клуб "Миннесота Уайлд" отказался поддерживать ЛГБТ-акцию. Руководители клуба убрали товары с "радужной" тематикой со своего веб-сайта. Авторы OutSports уверены, что это всё происходит из-за России.

С каждым днём всё больше хоккеистов НХЛ отказываются выходить на лёд с символикой ЛГБТ и участвовать в акции Pride Nights. Всё началось с защитника "Филадельфия Флайерз", россиянина Ивана Проворова. Он был единственным, кто не надел радужную форму на Pride Nights. Увидев, что Проворова никак за это не оштрафовали и люди поддержали его, ряд клубов отказались участвовать в ЛГБТ-акциях. Своё решение они обосновали тем, что не хотят тревожить игроков из России.

"Это Путин указывает командам НХЛ, что делать… Законы против пропаганды ЛГБТ, принятые в России, диктуют российским игрокам, как вести себя на "гей-вечерах"", — уверяет американский обозреватель.