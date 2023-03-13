Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Министр экономики Сербии потребовал как можно скорее ввести санкции против России
Отар Кушанашвили попросил прощения у Анастасии Волочковой: "Считаю себя свиньёй"
Украинским военным в Артёмовске приказали бросать тяжелораненых товарищей
Бережная прокомментировала состояние жены Костомарова: "Можно сойти с ума"
Пулемётчик ВСУ в одиночку неделю отбивал атаки российских штурмовиков под Кременной
Ксения Собчак не стала отрицать свою влюблённость в SHAMAN
На Украине заявили, что поймали прятавшегося полгода в Купянске военного ВС РФ
Военкор Хайруллин: начались переговоры о сдаче Артёмовска
Линейки Dodge Charger, Challenger 2023 года получат скидки

OutSports: Путин испортил "гей-вечера" хоккеистов НХЛ

1:11
Мир

Американское издание OutSports пишет, что российский президент Владимир Путин испортил "гей-вечера" хоккеистов НХЛ.

OutSports: Путин испортил "гей-вечера" хоккеистов НХЛ

Хоккейный клуб "Миннесота Уайлд" отказался поддерживать ЛГБТ-акцию. Руководители клуба убрали товары с "радужной" тематикой со своего веб-сайта. Авторы OutSports уверены, что это всё происходит из-за России.

С каждым днём всё больше хоккеистов НХЛ отказываются выходить на лёд с символикой ЛГБТ и участвовать в акции Pride Nights. Всё началось с защитника "Филадельфия Флайерз", россиянина Ивана Проворова. Он был единственным, кто не надел радужную форму на Pride Nights. Увидев, что Проворова никак за это не оштрафовали и люди поддержали его, ряд клубов отказались участвовать в ЛГБТ-акциях. Своё решение они обосновали тем, что не хотят тревожить игроков из России.

"Это Путин указывает командам НХЛ, что делать… Законы против пропаганды ЛГБТ, принятые в России, диктуют российским игрокам, как вести себя на "гей-вечерах"", — уверяет американский обозреватель.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
США намерены воспользоваться солнечной геоинженерией для борьбы с превосходством РФ в сельском хозяйстве

США намерены регулировать климат на планете.

РИА Новости: Соединённые Штаты Америки готовятся впервые применить климатическое оружие против России
Марочко: штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска
Марочко: в Артёмовске российские подразделения заняли выгодные позиции в промзоне
Украинские боевики захватили российского военного в плен
США нанесли "ядерный удар" по Петербургу в ответ на удар "Кинжалами" по их персоналу на Украине
Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Русский снайпер прямым попаданием в голову уничтожил спецназовца ВСУ
Польша готовится к прямому столкновению с Россией — Басурин
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Последние материалы
Начало борьбы за право контролировать рождаемость
Министр экономики Сербии потребовал как можно скорее ввести санкции против России
Отар Кушанашвили попросил прощения у Анастасии Волочковой: "Считаю себя свиньёй"
Украинским военным в Артёмовске приказали бросать тяжелораненых товарищей
Бережная прокомментировала состояние жены Костомарова: "Можно сойти с ума"
OutSports: Путин испортил "гей-вечера" хоккеистов НХЛ
Пулемётчик ВСУ в одиночку неделю отбивал атаки российских штурмовиков под Кременной
Григорий Палама: воин Фаворского света
Правильно ли вы кормите свою собаку?
Ксения Собчак не стала отрицать свою влюблённость в SHAMAN
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников