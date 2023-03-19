Чемпион Hardcore Boxing и Hardcore FC Сослан Асбаров одержал победу решением над первым номером американского BoxRec Брэндоном Глэнтоном на первом международном турнире Hardcore Boxing.
Вечер бокса российского промоушена проходил в Дубае, на Agenda Arena. Сослан и его соперник провели все отведённые 10 раундов, показав очень "близкий" бой. Но судьи отдали предпочтение российскому боксёру, для которого эта победа стала четвёртой в профессиональном боксе.
После окончания поединка Асбаров заявил, что готов к новым вызовам и не обращает внимания на имена соперников, главное для него — это цель стать лучшим в мире, первым номером рейтинга и обладателем пояса чемпиона мира.
Кроме Сослана Асбарова победы на Hardxore Boxing добились Самат Абдырахманов, Эмиль Новрузов и Руслан Файфер.
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