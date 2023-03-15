Российский промоушен Hardcore проведёт вечер бокса в Дубае

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Впервые в истории Hardcore Media турнир пройдёт за пределами России.

В Дубае (ОАЭ) 18 марта состоятся 13 поединков, в которых примут участие, в том числе, российские боксёры и представители Hardcore из других стран.

Так, на ринг выйдет чемпион Hardcore Boxing в тяжёлом весе и обладатель пояса в кулачных боях Hardcore FC Сослан Асбаров. Ему будет противостоять известный американский нокаутер, первый номер рейтинга BoxRec в США, экс-чемпион WBO Брэндон Глэнтон.

Победитель второго сезона Гран-при Hardcore FC и обладатель пояса Hardcore Boxing в среднем весе Самат Абдырахманов сразится с противником из Аргентины — Николасом Давидом Вероном.

Один из любимцев публики Hardcore, действующий обладатель пояса Hardcore Boxing в 1-й средней весовой категории Эмиль Новрузов проэкзаменует экс-чемпиона WBA Йенсона Гонсалеза.

А в главном бою вечера на Agenda Arena встретятся два известных австралийских тяжеловеса — Лукас Браун и Джаррелл Миллер.

Гостями вечера Hardcore Boxing станут Флойд Мэйвэзер, Рой Джонс-младший, Антонио Тарвер, Тайрон Вудли и другие звёзды ММА и бокса.

Прямая трансляция мероприятия будет в сообществе Hardcore FC в социальных сетях.

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