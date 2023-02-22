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На ВТБ Арене пройдёт турнир Hardcore Fighting, где разыграют сразу три чемпионских пояса

1:34
Спорт

В пятницу, 24 февраля, на ВТБ Арене состоится турнир Hardcore Fighting Championship, где будут разыграны сразу три чемпионских пояса.

На ВТБ Арене пройдёт турнир Hardcore Fighting, где разыграют сразу три чемпионских пояса

Всего зрители увидят восемь боёв на "голых" кулаках, в которых, в том числе, определят финалистов Гран-при Hardcore FC.

Основное внимание приковано к чемпионским поединкам, а главным боем вечера будет поединок между чемпионом второго сезона Гран-при Hardcore FC Саматом "Кыргызом" Абдырахмановым и ветераном Лиги, чемпионом Hardcore FC Мартином "Лютером" Джуаряном.

"Цель одна выиграть. Мартин хороший соперник, не менее опасен, чем Лендруш. Хочу забрать третий пояс, я всегда голоден до побед. Я провел отличные сборы в Дагестане, полностью готов к бою", — на пресс-конференции отметил Самат Абдырахманов.

В со-главном бою сойдутся финалист второго сезона Гран-при Hardcore FC Лендруш "Леко" Акопян и действующий чемпион лиги Ильнар "Хантер" Ишимбаев.

Не менее ожидаем поединок чемпиона Hardcore FC Тимура "Золотого" Мусаева с чемпионом Hardcore Boxing Исламом "Профессором" Думановым.

Глава промоушена Анатолий Сульянов приглашает всех любителей единоборств прийти на ВТБ Арену 24 февраля, где можно будет понаблюдать сражения лучших кулачных бойцов мира.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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