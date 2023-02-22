На ВТБ Арене пройдёт турнир Hardcore Fighting, где разыграют сразу три чемпионских пояса

1:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

В пятницу, 24 февраля, на ВТБ Арене состоится турнир Hardcore Fighting Championship, где будут разыграны сразу три чемпионских пояса.

Всего зрители увидят восемь боёв на "голых" кулаках, в которых, в том числе, определят финалистов Гран-при Hardcore FC.

Основное внимание приковано к чемпионским поединкам, а главным боем вечера будет поединок между чемпионом второго сезона Гран-при Hardcore FC Саматом "Кыргызом" Абдырахмановым и ветераном Лиги, чемпионом Hardcore FC Мартином "Лютером" Джуаряном.

"Цель одна выиграть. Мартин хороший соперник, не менее опасен, чем Лендруш. Хочу забрать третий пояс, я всегда голоден до побед. Я провел отличные сборы в Дагестане, полностью готов к бою", — на пресс-конференции отметил Самат Абдырахманов.

В со-главном бою сойдутся финалист второго сезона Гран-при Hardcore FC Лендруш "Леко" Акопян и действующий чемпион лиги Ильнар "Хантер" Ишимбаев.

Не менее ожидаем поединок чемпиона Hardcore FC Тимура "Золотого" Мусаева с чемпионом Hardcore Boxing Исламом "Профессором" Думановым.

Глава промоушена Анатолий Сульянов приглашает всех любителей единоборств прийти на ВТБ Арену 24 февраля, где можно будет понаблюдать сражения лучших кулачных бойцов мира.

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