Овечкин установил личный антирекорд сезона по количеству матчей подряд без очков

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не смог набрать очки в матче против "Сах Хосе" в котором клуб из столицы США потерпел поражение со счетом 1:4.

Александр Овечкин не набирает очки на уже на протяжении четырех встреч подряд. Последнее результативное действие в исполнении Александра было зафиксировано в матче против "Питтсбурга", когда Овечкин забросил одну шайбу.

Российский нападающий не набирает очки в четырех матчах подряд, тем самым установив личный антирекорд сезона.