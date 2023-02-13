Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не смог набрать очки в матче против "Сах Хосе" в котором клуб из столицы США потерпел поражение со счетом 1:4.
Александр Овечкин не набирает очки на уже на протяжении четырех встреч подряд. Последнее результативное действие в исполнении Александра было зафиксировано в матче против "Питтсбурга", когда Овечкин забросил одну шайбу.
Российский нападающий не набирает очки в четырех матчах подряд, тем самым установив личный антирекорд сезона.
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