В Бердске футболист "съездил" судье по лицу

В городе Бердске Новосибирской области в ходе прошедшего мини-чемпионата по футболу игрок Александр Гончаренко ударил судью по лицу за то, что тот сделал замечание из-за того, что он сбил одного из соперников по игре.

"Во время матча футболист Александр Гончаренко сбил игрока другой команды. Тогда прозвучал свисток от судьи, на что спортсмен пришел в ярость и ударил наставника по лицу", — приводит его слова atas.info.

Отмечается, что в футбольном матче участвовали команды "Линёво" и ЗапСибМеталл".