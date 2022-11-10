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В Бердске футболист "съездил" судье по лицу

Спорт

В городе Бердске Новосибирской области в ходе прошедшего мини-чемпионата по футболу игрок Александр Гончаренко ударил судью по лицу за то, что тот сделал замечание из-за того, что он сбил одного из соперников по игре.

"Во время матча футболист Александр Гончаренко сбил игрока другой команды. Тогда прозвучал свисток от судьи, на что спортсмен пришел в ярость и ударил наставника по лицу", — приводит его слова atas.info.

Отмечается, что в футбольном матче участвовали команды "Линёво" и ЗапСибМеталл".

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Автор: Елена Ивченко
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