Где будет играть Криштиану после Нового года

Криштиану Роналду — одна из самых заметных и известных фигур в современном футболе. Португальцу уже 37, а это возраст, в котором обычно заканчивают карьеру. Однако Криштиану пока об этом не думает и намерен увеличить количество трофеев у себя на полке.

Хотя сейчас складывается ощущение, что Роналду больше интересуют личные успехи и статистика, нежели командный результат. Перед закрытием летнего трансферного окна в СМИ фигурировали слухи, что португалец искал новый клуб. Криштиану понимает, что его карьера близится к завершению и хотел бы потратить её остаток, играя в Лиге чемпионов. А "Манчестер Юнайтед", нынешняя команда португальца, по итогам прошлого года в ЛЧ не попала.

В этом сезоне у "красных дьяволов" ситуация не лучше. Сможет ли "Юнайтед" исправить положение в ближайших матчах? Подскажут бесплатные прогнозы на футбол сайта Legalbet.

Что случилось

Ещё одним подтверждением натянутых отношений между клубом и футболистом стала ситуация в конце матча с "Тоттенхэмом". Роналду попал в заявку на эту встречу, но так и не вышел на поле (2-й раз за сезон к тому моменту). По сведениям британской газеты Daily Mail, Тен Хаг (тренер "МЮ") в концовке игры хотел выпустить португальца, но тот отказался и, не дожидаясь финального свистка, ушёл в подтрибунное помещение.

Подобное поведение возмутило тренера "Манчестера". Согласовав действия с руководством, тренер отослал игрока в молодёжный состав и назначил штраф в размере двухнедельного оклада. Сумма немаленькая — около 800 тысяч евро. Это показывает настрой клуба в отношении игрока, хотя для Роналду потеря незначительна.

Это не первый случай в сезоне, когда Роналду уходит со скамейки раньше времени. Впервые это случилось в предсезонном товарищеском матче против "Райо Вальекано", однако тогда обошлось устным предупреждением.

Криштиану в обоих случаях признал неправоту и списывает всё на эмоции. Он также согласен со всеми штрафами и намерен доказать тренеру, что учтёт ошибки. Однако, по слухам британских СМИ, Жорже Мендеш (агент игрока), в активном поиске клубов, интересующихся игроком. "Юнайтед" также не против ухода футболиста, так как это разгрузит зарплатную ведомость и улучшит атмосферу внутри команды.

Возможные варианты для Роналду

"Челси"

Новое руководство клуба в лице Тодда Боули хотело сразу же пригласить именитого португальца в команду. В большей степени это имиджевая история, но польза от этого перехода будет для обеих сторон.

Роналду останется в Англии и получит возможность играть в ЛЧ, как и хотел изначально. "Челси", у которого уже несколько лет проблемы с поиском форварда, получит одного из самых забивных игроков мира.

"Рома"

Взаимное уважение Жозе Моуринью и Криштиану Роналду может позволить им ещё раз объединиться.

Руководство "Ромы" сейчас полностью доверяет своему тренеру. Пускай в Лиге Европы дела идут с переменным успехом, но в Серии А клуб держится около зоны ЛЧ. А это как раз и нужно Роналду. Под вопросом лишь финансовая сторона сделки — зарплата Криштиану довольно высока по меркам Италии. Пойдёт ли он на уступки?

Ждать ЧМ-2022

Интерес к форварду в Европе не так высок, однако удачное выступление сборной Португалии на ЧМ-2022 может спровоцировать волну интереса к кандидатуре Роналду. Но для этого за оставшееся время ему нужно вернуть репутацию и набрать форму при отсутствии солидной игровой практики.