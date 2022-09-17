На Большую спортивную арену "Лужники" возвращается большой футбол. И сразу "старинное" московское дерби: "Торпедо" — ЦСКА.
Давно главная арена страны не проводила матчи высшего эшелона футбольного первенства, передаёт корреспондент Pravda.Ru с места событий.
Несмотря на то, что команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, игра ожидается интересная. Автозаводцы, наконец, смогли одержать первую победу в сезоне. Правда, это было в Кубке России, однако положительный результат не может не сказаться на всём настроении команды в целом.
Но и армейцы не собираются отдавать очки, поскольку лидера — питерский "Зенит" отпускать в отрыв нельзя — потом можно и не догнать.
Напомним, перед 10 туром РПЛ "Торпедо" замыкает турнирную таблицу, имея в активе всего одно очко, ЦСКА занимает вторую позицию (23 очка).
Словом, несмотря на разные турнирные задачи команд, ждём бескомпромиссной борьбы.
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