"Динамо" в Воронеже экзаменовало новичков РПЛ

"Факел" — "Динамо": шесть голов на двоих и праздник в Воронеже

Спустя 21 год в Воронеж пришел большой футбол. Первую домашнюю игру РПЛ местный "Факел" играл с бронзовым призёром прошлого сезона — московским "Динамо".

Первая половина встречи осталась за динамовцами. На перерыв они ушли с комфортным счётом 2:0. Дважды отличился Фёдор Смолов.

А после перерыва воронежцы выдали огненную трёхминутку, сравняв счёт. Сначала разрыв сократил Георгий Гонгадзе, а через две минуты Роман Акбашев сравнял счёт.

Однако не успели болельщики успокоиться после успеха своей команды, как москвичи опять вышли вперёд. Василий Черов срезал мяч в свои ворота.

Но в этот тёплый вечер "Факелу" не суждено было проиграть. За 5 минут до конца Ильнур Альшин дальним ударом восстановил статус-кво. В итоге, боевые 3:3. Праздник в Воронеже удался.

Столичные динамовцы подтвердили свой статус одного из фаворитов турнира, а "Факел" Воронеж показал себя отнюдь не робким новичком высшего дивизиона российского футбольного чемпионата.

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