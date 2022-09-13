Федерация самбо в Киеве отказалась везти сборную на чемпионат Европы в сербский Нови-Сад. Причина протеста банальна для украинского пространства в последнее время — на турнире будут выступать сборные России и Белоруссии.
В украинской федерации хотели отстранить сборные РФ и РБ, но организаторы не пошли на такой шаг.
"Мы, атлеты, тренеры и специалисты Федерации самбо Украины, заявляем об отказе от участия в чемпионате Европы", — заявили в Киеве.
Украинцев не устроило даже то, что россияне и белорусы будут сражаться без собственных флагов — обе команды выйдут на соревнования под знаменем международной федерации.
Чемпионат Европы по самбо состоится с 14 по 19 сентября.
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