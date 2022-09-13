Украинские самбисты не поедут на ЧЕ в знак протеста против РФ и Белоруссии

Федерация самбо в Киеве отказалась везти сборную на чемпионат Европы в сербский Нови-Сад. Причина протеста банальна для украинского пространства в последнее время — на турнире будут выступать сборные России и Белоруссии.

В украинской федерации хотели отстранить сборные РФ и РБ, но организаторы не пошли на такой шаг.

"Мы, атлеты, тренеры и специалисты Федерации самбо Украины, заявляем об отказе от участия в чемпионате Европы", — заявили в Киеве.

Украинцев не устроило даже то, что россияне и белорусы будут сражаться без собственных флагов — обе команды выйдут на соревнования под знаменем международной федерации.

Чемпионат Европы по самбо состоится с 14 по 19 сентября.