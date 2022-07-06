35 стран мира, включая США, выступили за приостановку членства российских и белорусских спорткомитетов в международных спортивных федерациях. Кроме того, в РФ и РБ предложено запретить трансляцию международных соревнований.
Об этом, со ссылкой на сообщение Госдепа США рассказал ТАСС.
Среди подписантов данной инициативы спорткомитеты Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Швеции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Эстонии, Южной Кореи и Японии.
Российское посольство в США назвало инициативу "очередным русофобским выпадом" и проявлением недобросовестной конкуренции. А указанную причину — надуманным поводом, напомнив, что "гонения на российских атлетов" начались задолго до СВО.
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