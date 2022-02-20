Фигурист Козловский возмутился судейством на ОИ-2022: "Позорно недодали баллов"

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, возмутился судейством на Олимпийских играх в Пекине по итогам произвольной программы.

Спортсмен заявил в интервью "Матч ТВ", что они получили "не свои баллы". Козловский намерен подробно изучить все распечатки и поговорить с тренером, чтобы понять, действительно ли они с Бойковой много ошибались.

"Недоволен оценками? Вы смеётесь? Мы такие баллы набирали три года назад, когда вышли из юниоров. Недодали? Позорно недодали!" — резко высказался фигурист.

Он добавил, что общая атмосфера Олимпиады в Пекине показалась ему странной.

"Надеюсь, что Олимпиада 2026 года, куда мы планируем готовиться, будет другой", — подчеркнул спортсмен.

Козловский и Бойкова оказались на четвёртом месте в произвольной программе. Золото завоевали Вэньцзин Суй и Хань Цун (Китай), серебро — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (ОКР), а бронзу — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (ОКР).

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