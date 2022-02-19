Александр Галлямов про третье место на ОИ: "Это "ура, бронза!""

Российский фигурист Александр Галлямов высказался по поводу их с Анастасией Мишиной проката произвольной программы 18 февраля и итогового третьего места в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

"Однозначно это "ура, бронза!", а не "еще бронза". Мы рады этой медали. Это мотивация. Она тяжело далась. Даже просто попасть на Олимпиаду было бы праздником, а выиграть две медали — невероятно", — сказал Галлямов в интервью Sports.ru.

Его партнёрша Анастасия Мишина тоже считает их третье место на Олимпийских играх большим успехом, добавив, что они сделали всё, что от них зависело, и рады тому, как всё сложилось.

"Для нас эта медаль значит, что вся наша работа и наших тренеров не напрасна. Мы сделали все, что могли, и очень благодарны тренерам и всем, кто с нами работал. И очень довольны, что у нас всё получилось", — добавила Мишина.

Мишина и Галлямов назвали свой результат на Олимпиаде "положительным", добавив, что нужно радоваться любой олимпийской медали. Они считают, что их третье место — это хорошая мотивация становиться ещё лучше.

В соревнованиях пар на Олимпиаде в Пекине золото получила китайская пара Вэньцзин Суй и Хань Цун, серебро завоевали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронза — также у российской пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

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