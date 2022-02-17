Трусова о своей истерике из-за второго места на ОИ: я три года не выигрывала

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему так болезненно отреагировала на серебряную медаль, которую она завоевала в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

"Я три года не выигрывала главные соревнования. Я это списывала на то, что пытаюсь достичь какой-то цели, всё время больше четверных себе ставлю, и, когда я к этому приду, я выиграю, но этого не случилось, поэтому я расстроилась", — сказала она.

Ранее Трусова болезненно восприняла своё второе место, на эмоциях пообещав никогда больше не выходить на лёд, потому что в этот момент она его ненавидит. Она призналась, что её мечта об олимпийском золоте пока так и осталась несбыточной.

"Никогда больше не выйду на лёд! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя… У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!" — плакала Трусова.

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