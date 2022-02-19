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Автор Денис Постольский

На американских фигуристов подали в суд за использование музыки на Олимпиаде

Спорт

Танцевальную пару фигуристов из США Алексу Книрим и Брэндона Фрейзера обвинили в неправомерном использовании музыки, сообщает "РЕН ТВ".

На американских фигуристов подали в суд за использование музыки на Олимпиаде

Братья Роберт и Арон Мардеросяны заявили о нарушении авторских прав. Истцы являются музыкантами коллектива Heavy Young Heathens. Композиция The House of the Rising Sun является "очень ценным лицензионным активом" для группы.

Музыканты требуют возместить материальный ущерб, а также предотвратить любые будущие нарушения со стороны ответчиков. Сумма иска не уточняется.

Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер стали третьими в короткой программе командного соревнования на зимней Олимпиаде в Пекине.

The House of the Rising Sun ("Дом восходящего солнца") — традиционная песня, в исполнении британской группы The Animals она занимала первые строчки хит-парадов как США, так и Великобритании в 1964 году.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал выступление фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Он назвал историю с Валиевой постыдной.

"Официальным лицам МОК и ВАДА должно быть стыдно, не говоря о многих журналистах, говоривших и писавших совершенно омерзительные вещи", — отметил телеведущий.

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Автор: Денис Постольский
Темы суд спорт фигурное катание
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