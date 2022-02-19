Плющенко рассказал о работе с Трусовой: "У меня были с этим проблемы"

Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко высказался по поводу выступления своей бывшей ученицы, россиянки Александры Трусовой на Играх в Пекине, где спортсменка удостоилась серебряной награды.

Плющенко сказал, что пока он тренировал Трусову, его команда старалась развивать её как фигуристку, создавать для неё интересные программы, а пригодилось ли это спортсменке, об этом нужно спрашивать у неё.

Плющенко признался, что не смог справиться с характером Трусовой, добавив, что и её нынешний тренер Этери Тутберидзе тоже не слишком в этом преуспела, судя по поведению Александры после своего выступления.

"Можно сказать, не справился с характером фигуристки. Как показала Олимпиада, и Этери Георгиевне Тутберидзе с ее штабом это удалось не до конца. Трусова — максималистка, которая считает, что нельзя снижать поднятую планку сложности нигде и никогда" — отметил Плющенко в беседе со Sports.ru

По мнению тренера, на Олимпиаде нужно показывать только те элементы, которые отработаны фигуристом на все сто процентов, хотя он и признал, что "пять четверных в Пекине — это запредельный уровень".

"Когда ты выходишь на олимпийский лед, принадлежишь не только себе. Ты выступаешь за свою страну, на тебя смотрят миллионы болельщиков. С экспериментами лучше повременить, — заключил Плющенко.

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