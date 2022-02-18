В ISU объяснили, почему Валиева не участвует в показательных выступлениях на ОИ

В Международном союзе конькобежцев (ISU) озвучили причину, по которой зрители не смогут увидеть российскую фигуристку Камилу Валиеву на показательных выступлениях, которые состоятся после завершения состязаний спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

Как пояснили представители организации, Валиеву не пригласили принять участие в показательных выступлениях, потому что хотят, чтобы зрители смогли насладиться прокатом фигуристов, представляющих разные страны.

"Неучастие Камилы Валиевой в показательных выступлениях вызвано желанием разнообразить представительство стран. Поэтому среди фигуристок, кто не попал в тройку (призеров), были отобраны девушки из других национальных олимпийских комитетов", — проинформировали в ISU, о чём сообщает Sports.ru.

Камила Валиева стала участницей громкого допингового скандала в Пекине. Во время Олимпиады стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки, которую сначала отстранили от дальнейшего участия в соревнованиях, а затем Спортивный арбитражный суд позволил ей продолжать борьбу в личном первенстве. В итоге Валиева заняла на Играх 4 место, хотя лидировала после короткой программы. Спортсменка уже покинула Пекин вместе с тренером Сергеем Дудаковым.

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