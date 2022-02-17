Камила Валиева без слов покинула микст-зону после произвольной программы

Российская фигуристка Камила Валиева, втянутая в допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине, без слов покинула микст-зону. По итогам произвольной программы она заняла четвёртое место.

Валиевой пророчили победу на Олимпиаде-2022, однако в своём выступлении 17 февраля она допустила ряд ошибок, что, разумеется, отразилось на результатах, её итоговые баллы — 224,09.

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине, набрав 255,95 баллов. Россиянка Александра Трусова взяла серебро и заняла вторую ступень пьедестала с 251,73 баллом.

Седьмого февраля российская сборная по фигурному катанию, в составе которой выступала Валиева, завоевала золото Олимпиады в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призёров перенесена из-за положительного результата теста 15-летней россиянки. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день оспорила.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен