NY Times: дедушка Валиевой рассказал о приёме триметазидина

Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой подтвердил приём препарата триметазидин в ходе заседания Спортивного арбитражного суда (CAS).

Американское издание New York Times сообщает, что на заседании суда дедушка спортсменки дал показания, подтверждающие ранее сказанное внучкой и матерью Валиевой. Он показал своё лекарство — триметазидин, пояснив, что оно ему нужно, когда обостряются его приступы.

Мать Камилы Валиевой рассказала, то её дочь много времени проводила с дедушкой, который каждый день провожал спортсменку на тренировки и забирал её оттуда.

Ранее стало известно, что взятая в декабре у Валиевой допинг-проба показала наличие в её организме микродозы триметазидина. Из-за этого фигуристку сначала отстранили от участия в Олимпиаде в Пекине, а затем Спортивный арбитражный суд вновь позволил ей принимать участия в состязаниях на Играх.

По причине несогласия МОК с принятым CAS решением в отношении Валиевой было принято решение отложить награждение и сборной РФ в командном турнире по фигурному катанию, и среди женщин-одиночниц, в случае, если Валиева попадёт на пьедестал.

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