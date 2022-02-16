Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой подтвердил приём препарата триметазидин в ходе заседания Спортивного арбитражного суда (CAS).
Американское издание New York Times сообщает, что на заседании суда дедушка спортсменки дал показания, подтверждающие ранее сказанное внучкой и матерью Валиевой. Он показал своё лекарство — триметазидин, пояснив, что оно ему нужно, когда обостряются его приступы.
Мать Камилы Валиевой рассказала, то её дочь много времени проводила с дедушкой, который каждый день провожал спортсменку на тренировки и забирал её оттуда.
Ранее стало известно, что взятая в декабре у Валиевой допинг-проба показала наличие в её организме микродозы триметазидина. Из-за этого фигуристку сначала отстранили от участия в Олимпиаде в Пекине, а затем Спортивный арбитражный суд вновь позволил ей принимать участия в состязаниях на Играх.
По причине несогласия МОК с принятым CAS решением в отношении Валиевой было принято решение отложить награждение и сборной РФ в командном турнире по фигурному катанию, и среди женщин-одиночниц, в случае, если Валиева попадёт на пьедестал.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.