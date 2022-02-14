В CAS объяснили, как возраст Валиевой повлиял на решение суда по допингу

Стало известно, почему CAS отменил отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой от выступлений на Олимпийских играх в Пекине. Главным аргументом стал возраст спортсменки.

Валиевой 15 лет, она попадает под статус "защищённой персоны", сказано на официальном сайте CAS. Если бы фигуристка была совершеннолетней, решение суда было бы другим.

"Временное отстранение не должно применяться, так как в деле Валиевой есть исключительные обстоятельства. Она является "защищённым лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (WADC)", — проинформировали в суде.

Эксперты также пояснили, что в отношении несовершеннолетних участников Олимпийских игр принимаются менее суровые санкции. Кроме того, на окончательное решение суда повлияло и то, что лаборатория обнародовала информацию о положительной допинг-пробе от 25 декабря 2021 года лишь в феврале 2022 года.

"Прекращение участия спортсменки в соревнованиях в этих обстоятельствах нанесло бы ей непоправимый вред", — сказано в официальном релизе.

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