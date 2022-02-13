«Это я должен требовать извинений»: Норвежский журналист, разозливший Вяльбе

Журналист норвежской общественной телекомпании NRK Ян Петтер Сальдведт накануне устроил настоящий скандал, заявив, что Александр Большунов и другие русские не должны присутствовать на Олимпийских играх-2022. После подобного громкого заявления Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам, пока не услышит извинений.

Спортивный портал Championat.com связался со скандальным журналистом, чтобы прояснить ситуацию. Сальдведт продолжает утверждать, что ВАДА и CAS доказали наличие в России государственной допинговой системы, а наказание, назначенное МОК, было недостаточным. По его словам, России надо было на четыре года запретить участвовать в Олимпийских играх, чтобы остальным странам было неповадно в будущем заниматься чем-то подобным.

Высказывание никак не связано с победой Большунова, заверил журналист, основная критика была направлена в адрес МОК. Он отметил, что отсутствие Большунова и Непряевой, Ступак и Устюгова огорчило бы норвежскую команду, так как лучшую победу надо одерживать в битве с самым сильным соперником.

Что касается конфликта с Еленой Вяльбе, Сальдведт заверяет - его неправильно поняли. Взбудоражвшая всех статья не содержала намёков в адрес Большунова, а потому Вяльбе навязывает совершенно ложное мнение, и извиняться должна она.

Также журналист дал прогноз на мужскую эстафету: «В мужской эстафете русские нас укатают. Независимо от того, кто выйдет на трассу. У вас очень сильная команда».

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