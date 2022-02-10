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Автор Светлана Нерадовская

Тарасова рассказала, зачем подняли шумиху с Валиевой

Спорт

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, по какой причине были начаты разговоры о возможном отстранении россиянки Камилы Валиевой от дальнейшего участия в Олимпийских играх по причине непонятного допинг-теста, а затем отстранение было снято.

Тарасова рассказала, зачем подняли шумиху с Валиевой

По мнению Тарасовой, это всё делалось умышленно, чтобы Валиева не смогла выступать дальше так же блестяще, как она делала до этого.

"А я вам говорила, что не верю в это всё. Будем смотреть и ждать, как Камила выступит в личном соревновании. Будем надеяться, что всё будет хорошо. Для этого всё и делалось, чтобы выбить Валиеву из колеи", — сообщила Тарасова в беседе с "Чемпионатом".

Ранее российская сборная стала победителями командного турнира по фигурному катанию в Пекине, однако церемония награждения была отложена из-за информации о сомнительном допинг-тесте одного из фигуристов. Позже выяснилось, что речь шла о Камиле Валиевой, допинг-проба которой, взятая ещё до Олимпиады, показала наличие микродозы запрещённого вещества в сверхмалом количестве.

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Камила Валиева допинг скандал на Олимпиаде в Пекине 2022
Автор: Светлана Нерадовская
Темы татьяна тарасова фигурное катание
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