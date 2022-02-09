Потуги против России: ISU выступает за поднятие возрастного ценза фигуристов

Совет Международного союза конькобежцев - ISU вынес на конгресс организации предложение по поэтапному поднятию возрастного ценза в фигурном катании.

Это предложение основано на данных, полученных от медкомиссии ISU по данному вопросу. Совет предложил оставить возраст выхода в соревнования во всех дисциплинах без изменений для взрослых (с 15 лет) в следующем сезоне и поднимать его с 2023/2024 гг. — до 16 лет, а с сезона-2024/2025 гг. — до 17. Как и в актуальных правилах, спортсмену или спортсменке надо достичь требуемого возраста до 1 июля текущего года.

"Совет ISU пришел к выводу, что ради защиты физического и ментального здоровья наиболее необходимым изменением будет постепенное увеличение планки выхода на взрослый уровень с 15 до 17 лет. Это постепенное внедрение позволит фигуристам адаптироваться к новым ограничениям и избежать того, что фигуристы, которые уже соревновались на взрослом уровне, будут вынуждены вернуться в юниоры", — сказано в пояснительной части.

Кстати, с инициативой поднятия возрастного ценза у фигуристов (в одиночных дисциплинах — с 17 лет, в парных — с 16 лет) ранее выступала Норвегия. Предложение сейчас находится в повестке конгресса, правда, инициатива совета ISU, конечно, имеет более высокий статус, ибо основана на внутренних опросах и данных медкомиссии.

Конгресс IМеждународного союза конькобежцев будет проходить летом 2022 года на Пхукете.