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Автор Дмитрий Плотников

У наших фигуристов нельзя автоматически отобрать золото: юрист объяснил, почему

Спорт

Портал Inside the Games ранее сообщил, что результаты командного турнира по фигурному катанию могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом одного из членов сборной России. По информации ресурса, проблема возникла с тестом россиянина, сданным перед Олимпийскими играми в Пекине.

У наших фигуристов нельзя автоматически отобрать золото: юрист объяснил, почему

Спортивный юрист Артём Пацев объяснил, почему невозможен автоматический отбор золотой медали у российской сборной в командном турнире фигуристов на зимних Играх.

"Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования. Если вдруг речь идёт действительно о пробе и она взята до Олимпиады, то автоматическое аннулирование уже не попадает под данный случай. А дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить", — рассказал юрист в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

Напомним, в состав команды входили Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина пока не даёт комментариев и призывает дожидаться официальной информации.

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Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова
Темы фигурное катание
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