Спортивный комментатор европейского канала Euronews был шокирован рекомендацией, согласно которой украинские атлеты не должны общаться и вообще находиться рядом со спортсменами из России.
Ранее СМИ писали, что Министерство спорта Украины настоятельно рекомендовало своим атлетам не использовать русский язык для общения с прессой, не фотографироваться с российскими спортсменами или флагом РФ.
Европейский обозреватель назвал такие рекомендации удивительными.
"Министерство спорта посоветовало спортсменам не стоять рядом с россиянами, а также не давать интервью на русском языке. Это удивительно!" — сказал журналист.
Эти слова прозвучали в тот момент, когда камеры были направлены на проходящую мимо украинскую сборную. Слова комментатора Euronews процитировал портал "Страна".
Скандал на эту тему разгорелся на летней Олимпиаде в Токио, после того, как украинская атлетка Ярослава Магучих, занявшая третье место по прыжкам в высоту, сфотографировалась вместе с олимпийской чемпионкой, россиянкой Марией Ласицкене. После этого фото Магучих подверглась жёсткой критике у себя на родине.
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