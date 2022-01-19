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Автор Юлия Миленина

Овечкин помог "Вашингтону" обыграть "Виннипег Джетс" в матче НХЛ

Спорт

Команда "Вашингтон Кэпиталз" одержала победу над "Виннипег Джетс" благодаря голам спортсменов Александра Овечкина и Дмитрия Орлова, а также передаче Евгения Кузнецова.

Овечкин помог "Вашингтону" обыграть "Виннипег Джетс" в матче НХЛ

Матч завершился в овертайме со счётом 4:3 в пользу команды из столицы. Автором победной шайбы стал Том Уилсон, которому удачно передал шайбу Кузнецов.

Забив гол в ворота "Виннипега", Овечкин получил чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонке с 27 заброшенными шайбами и 55 очками (27+28).

Второе место в двух списках занял нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль. У него 26 голов и 54 очка (26+28).

Как сообщает sports.ru, российский хоккеист Овечкин за карьеру в лиге набрал 1375 очков (757+618) в 1237 играх. Он вышел на 24 место среди лучших бомбардиров в истории, обогнав известного спортсмена Майка Модано, у которого насчитывается 1374 очка.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Темы нхл александр овечкин вашингтон кэпиталз
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Овечкин помог "Вашингтону" обыграть "Виннипег Джетс" в матче НХЛ
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