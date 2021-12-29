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Марат Башаров поделился своей мечтой

Спорт

Российский актёр Марат Башаров рассказал о своей мечте. Как признался артист в беседе с телеканалом "Беларусь 1", он мечтает о хоккейном матче с президентом Беларуссии Александром Лукашенко. Актёр пообещал показать достойную игру во время этой встречи на льду.

Марат Башаров поделился своей мечтой

По словам Башарова, раньше он играл в хоккей, и иногда делает это и сейчас.

"Кстати, у меня большая мечта: сыграть с Александром Григорьевичем Лукашенко в хоккей. Александр Григорьевич, я не подведу", — пообещал Башаров, которого цитирует РИА "Новости".

Стало известно, что пока хоккейный матч состоится между лидерами Беларуссии и России — Александром Лукашенко и Владимиром Путиным 29 декабря в Санкт-Петербурге, по окончанию их рабочей встречи. Президенты станут участниками гала-матча Ночной хоккейной лиги, в котором также сыграют самые именитые спортсмены ледовой арены: Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Алексей Касатонов и другие звёзды этого вида спорта.

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Автор: Светлана Нерадовская
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