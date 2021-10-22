Марат Башаров рассказал о мистике в своей жизни

Ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Марат Башаров объяснил, почему боится пользоваться услугами магов и колдунов.

Актёр отметил, что чтит Коран, поэтому уверен, что ничего плохого к нему не должно пристать. Он верит в Аллаха, поэтому убеждён, что его не "околдуют".

Башаров рассказал, что не сомневается в способностях тех людей, которые проходят отборочные туры и попадают в шоу.

"Меня часто спрашивают: "А почему, ты, Марат, согласился вести это шоу? Я понимаю суть вопроса: столкнуться с чем-то неведомым, необъяснимым — страшно. Реально страшно. Но и интересно. Когда меня пригласили ведущим на "Битву экстрасенсов", то я спросил у Миши Пореченкова, что он думает об этих людях. И Миша ответил, что они убедили его, что все их способности — реальны", — цитирует слова артиста argumenti.ru.

Телеведущий признаёт, что в его жизни полно мистики, чуда, но не в таком количестве, как в шоу. Особенно впечатлил звезду случай, когда участник передачи безошибочно угадал спиртное в стаканах.

"Я был настолько удивлён, когда египетский экстрасенс угадал среди нескольких стаканов тот, где была водка, а не вода… И это задание он решил моментально. Он взял меня за руку, прочитал Коран и подвёл к этому стакану", — сказал Марат.

Актёр сказал, что предпочитает не пользоваться информацией, которой владеют экстрасенсы.

"Со многими из своих подопечных я общаюсь, но за помощью никогда не обращаюсь. Просто не хочу быть зависимым от информации, которую от них получу. Предпочитаю Коран, а не предсказания", — объяснил звезда ТВ.

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