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Степанова и Букин рассказали о победе на чемпионате России

Спорт

Фигуристы Иван Букин и Александра Степанова, ставшие чемпионами России, рассказали об эмоциях, которые их переполняли в момент победы.

Степанова и Букин рассказали о победе на чемпионате России

Звёзды фигурного катания рассказали, что о своей победе в ЧР догадались, глядя на слёзы своего тренера Ирины Жук.

Александра Степанова и Иван Букин повторили в северной столице свой успех 2020 года, во второй раз став чемпионами РФ.

"Эмоции, которые нам подарили зрители, — это что-то невероятное. За последнее время такого мы давно не слышали. Посмотрели на лица наших тренеров, Ирина Владимировна Жук даже заплакала", — рассказали спортсмены в интервью RT.

Александра Степанова призналась, что проблемы со здоровьем могли нарушить их планы. Фигуристка переболела коронавирусом, "выкарабкалась", однако состояние было неважным.

"Перед началом сезона у меня в очередной раз обострилась травма спины, причём сильно. Даже от мелких движений простреливало порой так, что боль становилось невозможно терпеть. Партнёру оставалось брать меня на руки, выносить со льда в раздевалку, помогать снять конёчки", — объяснила Александра.

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Александра Степанова - Иван Букин. Произвольный танец. Чемпионат России по фигурному катанию 2022
Автор: Елена Былкина
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