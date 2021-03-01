Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала состав сборной на чемпионат мира, который состоится в Стокгольме. Турнир пройдёт с 22 по 28 марта.
Состав был сформирован по результатам чемпионата России, который прошёл в декабре в Челябинске, а также финала Кубка России, завершившегося 28 февраля.
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