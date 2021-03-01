Стал известен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала состав сборной на чемпионат мира, который состоится в Стокгольме. Турнир пройдёт с 22 по 28 марта.

Состав был сформирован по результатам чемпионата России, который прошёл в декабре в Челябинске, а также финала Кубка России, завершившегося 28 февраля.

Состав сборной России

Спортивные пары

Евгения Тарасова и Владимир Морозов;

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский;

Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Танцевальные дуэты

Александра Степанова и Иван Букин;

Виктория Синицына и Никита Кацалапов;

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Мужчины

Михаил Коляда;

Евгений Семененко.

Женщины

Анна Щербакова;

Елизавета Туктамышева;

Александра Трусова.