Лис удивился разнице между двумя программами у Щербаковой и Трусовой

Журналист из США Дэвид Лис удивился разнице в качестве проката короткой и произвольной программ у Анны Щербаковой и Александры Трусовой, показанных на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Championat.com.

По его мнению, короткая программа у учениц Этери Тутберидзе была откровенно слабой, в отличие от произвольной.

"Я не знаю, что принимали эти девушки, но посмотрите короткую программу. Мы видели слабость. Даже у Щербаковой и Трусовой. Они выглядели слабыми. Этери знает, как делать хорошую произвольную программу. В прошлом году мы уже видели, как у них происходит апгрейд между короткой и произвольной программами. В этот раз было то же самое", — отметил Лис.



По мнению американского журналиста, российские фигуристки не могли похвастать энергичным прокатом короткой программы, во время которой, как он считает, "Щербакова просто умирала". Он уверен, что энергичный прокат произвольной программы у россиянок получился благодаря умелым действиям врача команды и лекарствам, которые он дал подопечным Тутберидзе.



"Я не знаю, что сделал врач, но он был там весь уик-энд. Заметно, что у Трусовой в произвольной программе появилось гораздо больше энергии, чего не было в короткой. У Щербаковой в прошлом году было много энергии в произвольной программе, а в короткой она просто умирала. Это очень необычно, когда тебе так плохо в один день, а на следующий ты выглядишь настолько потрясающе. Лекарства, которые они приняли, были великолепны. Они помогли. В прошлом году это тоже помогло Анне", — поделился своим мнением Лис.