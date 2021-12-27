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Слуцкая жалеет о непопадании Туктамышевой в основной состав сборной на Олимпиаду

Спорт

Серебряная и бронзовая олимпийская медалистка в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая поделилась своим мнением по поводу того, что фигуристка Елизавета Туктамышева не попала в основной состав сборной России на зимнюю Олимпиаду 2022.

Слуцкая жалеет о непопадании Туктамышевой в основной состав сборной на Олимпиаду

"Отдельно хочется отметить Лизу Туктамышеву. Безумно жалко её, потому что она одна из тех, кто готов был поехать на Олимпиаду. Это боль очень многих", — отметила Слуцкая на своей странице в Instagram.

Ранее насчёт Туктамышевой высказалась Тренер Татьяна Тарасова.

"Туктамышева по делу попала в запасной состав. Она должна была попасть в тройку. Если бы её включили в состав, это было бы неправильно в отношении других девушек", — сказала Тарасова.

25 декабря в Санкт-Петербурге подвели итоги чемпионата России по фигурному катанию. Среди женщин-одиночниц золото досталось Камиле Валиевой, получившей 283,48 балла, серебро получила Александра Трусова с 248,65 балла, а бронзовым призёром стала Анна Щербакова, которой судьи дали 239,56 балла.

Елизавета Туктамышева оказалась на седьмой строке и после короткой, и после произвольной программы.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
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