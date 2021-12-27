Слуцкая жалеет о непопадании Туктамышевой в основной состав сборной на Олимпиаду

Серебряная и бронзовая олимпийская медалистка в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая поделилась своим мнением по поводу того, что фигуристка Елизавета Туктамышева не попала в основной состав сборной России на зимнюю Олимпиаду 2022.

"Отдельно хочется отметить Лизу Туктамышеву. Безумно жалко её, потому что она одна из тех, кто готов был поехать на Олимпиаду. Это боль очень многих", — отметила Слуцкая на своей странице в Instagram.

Ранее насчёт Туктамышевой высказалась Тренер Татьяна Тарасова.

"Туктамышева по делу попала в запасной состав. Она должна была попасть в тройку. Если бы её включили в состав, это было бы неправильно в отношении других девушек", — сказала Тарасова.

25 декабря в Санкт-Петербурге подвели итоги чемпионата России по фигурному катанию. Среди женщин-одиночниц золото досталось Камиле Валиевой, получившей 283,48 балла, серебро получила Александра Трусова с 248,65 балла, а бронзовым призёром стала Анна Щербакова, которой судьи дали 239,56 балла.

Елизавета Туктамышева оказалась на седьмой строке и после короткой, и после произвольной программы.