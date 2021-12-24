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Никиту Джигурду отправили в нокаут

Спорт

В ходе состоявшегося поединка между известным артистом Никитой Джигурдой и отечественным блогером Александром Шпаком первый потерпел поражение от второго. Об этом пишет Championat.com.

Никиту Джигурду отправили в нокаут

Бой, состоявшийся в рамках турнира поп-ММА промоушена "Наше Дело" продлился два раунда, и закончился нокаутом, в который отправил Джигурду Шпак.

Оба представителя российского шоу-бизнеса боролись по правилам бокса, с единственной разницей — на них были перчатки для смешанных единоборств.

До этого Джигурда уже дважды выходил победителем из подобных поединков, но в турнире со Шпаком его череда его побед была прервана.

Первый победный поединок Джигурды состоялся с депутатом Виталием Милоновым, а во второй встрече эпатажный артист отправил в нокаут телеведущего Отара Кушанашвили. Причём в ходе встречи с Кашанашвили, продлившейся всего полторы минуты, Джигурда три раза отправлял телеведущего в нокдаун.

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Никита Джигурда vs Отар Кушанашвили Обзор на Бой Джигурда vs Кушанашвили Наше Дело
Автор: Светлана Нерадовская
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