Тренер Татьяна Тарасова выразила сожаление, что не познала радость материнства

Тренер Татьяна Тарасова выразила сожаление, что не познала радость материнства. 74-летняя наставница многого добилась в карьере, помогла ряду фигуристов стать олимпийскими чемпионами, но была не настолько удачлива в личной жизни.

Как пишет Starhit, за плечами Тарасовой три брака, и только последний из них, с пианистом Владимиром Крайневым, стал для неё счастливым. Поэтому, когда любимый супруг в 2011 году умер, тренер с трудом смогла это пережить. При этом у Тарасовой так и не появилось детей, о чём она очень жалеет.

"Жалею ли я об этом? Да, жалею. Я бы хотела девочку", — призналась судья "Ледникового периода" в передаче "Секрет на миллион" на канале НТВ.

Всю свою нерастраченную любовь и заботу Тарасова отдавала своим подопечным. И хоть как тренер она с ними достаточно жестка, каждого из своих воспитанников она очень любит, называя их "своими родными детьми".

Татьяна Тарасова не слишком хорошо себя чувствует в последнее время. Из-за этого она была вынуждена находиться на передаче в инвалидной коляске. Сложности со здоровьем мешают тренеру работать в полную силу, но тем не менее она остаётся в жюри шоу "Ледниковый период" и является частым гостем различных мероприятий и спортивных соревнований.

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