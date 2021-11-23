"Буду делать то, что должна делать": Екатерина Малафеева о разводе

Когда на днях футболист Вячеслав Малафеев написал в своих соцсетях о планах развестись с женой, она никак это не комментировала. В данный момент Екатерина Малафеева участвует в спортивных соревнованиях Ironman в ЮАР, к которым долго готовилась и которые для неё очень важны.

После того как супруга футболиста успешно выступила и стала одним из призёров соревнований, она решила высказаться на тему грядущего развода, инициатором которого стал её супруг.

"Никакие обстоятельства мне сейчас не помешают. Буду делать то, что должны делать. Все эти испытания, которые мне подкинула судьба перед стартом, — всё пройду, со всем справлюсь", — сообщила спортсменка изданию Starhit.

На протяжении последних нескольких месяцев в семье Малафеевых наблюдался разлад, который им не удалось преодолеть. Заявление на развод ни один из супругов ещё не обнародовал, и поклонники пары не теряют надежды, что Вячеслав Малафеев заявил о разводе под влиянием эмоций.

Но если планы развестись у футболиста серьёзны, Малафеевым придётся думать о разделе имущества, который не может быть простым. У супругов есть дорогая квартира в престижном районе Санкт-Петербурга и несколько совместных деловых проектов.

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