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Автор Владан Джурич

История дочери Малафеева: наркотики и возвращение домой

Спорт

16-летняя дочь бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева Ксения Малафеева попалась на продаже наркотиков. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье 228 за торговлю наркотиками.

Контрольная закупка

По всей видимости, Ксения ранее уже была заподозрена в продаже наркотиков. Правоохранители решили проверить свои подозрения на контрольной покупке. В ней участвовал знакомый Ксении и сама девочка.

В ходе сделки знакомый Ксении передал ей меченые купюры, получив 4 таблетки наркотических веществ. После этого правоохранительные органы провели экспертизу. Проданные таблетки оказались наркотиками — экстази.

После экспертизы СК возбудил уголовное дело по статье 228. Ксении грозило до 15 лет тюрьмы, но срок мог быть уменьшен, поскольку это была ее первая продажа.

В начале марта Ксения находилась в больнице. Ей также назначили подписку о невыезде.

Отношения в семье

Жена Малафеева Екатерина Малафеева заявила, что с дочерью у них сложные взаимоотношения. На это сказывается множество проблем, в первую очередь смерть матери Ксении Марины, погибшей в автокатастрофе в 2011 году.

Помимо этого, из-за постоянного стресса и вероятной депрессии у девочки была диагностирована анорексия. Но, как известно, девочке удалось излечиться.

С середины февраля Ксения жила отдельно от родителей. Во время допроса следствия Ксения призналась, что решила продавать экстази для заработка на карманные расходы. Дочь экс-вратаря "Зенита" также добавила, что собиралась потратить вырученные деньги на такси и еду.

По всей видимости, после переезда у Ксении не было много денег, и тогда она решила продавать свои вещи в интернете, в основном одежду.

По словам Ксении, отношения с родителями были плохими, потому что:

  • девочка чувствовала себя лишней;
  • не получала нужной ей заботы от родителей;
  • не видела будущего в отношениях с родителями.

Свободное плавание Ксении Малафеевой быстро закончилось после того, как ее поймали на контрольной закупке.

Мнение супруги Малафеева

Екатерина Малафеева дала интервью "СтарХиту". Оно состоялось еще до задержания Ксении.

Жена экс-вратаря сине-бело-голубых утверждает: "последствия болезни и гормоны влияют на поведение дочки".

По словам Екатерины, они вместе с мужем дали добро на то, чтобы дочь жила отдельно: "С Ксюшей договорились, что она будет жить в нашей квартире, рядом с нами. В любой момент она может вернуться домой".

Супруга Малафеева все равно верит, что это проходной этап в жизни Ксении. "Ксюша перерастет и успокоится, потом будем вспоминать все это с улыбкой на лице", — утверждает Екатерина.

Возвращение домой

13 марта появилась информация о возвращении Ксении домой к родителям. Об этом рассказал сам Вячеслав Малафеев в своем блоге в Instagram.

Вроде бы это похоже на счастливый конец истории. Однако на ситуацию можно взглянуть с двух сторон. С одной — родители пытаются поддержать Ксению. С другой — в своих двух Instagram-аккаунтах девочка продолжает выкладывать вульгарные фотографии и странные видео, собирающие много негатива от подписчиков.

Получается, что родители не работают над воспитанием дочери, отчего она и чувствует себя лишней. На самом деле, мало только одной поддержки от родителей, ведь они должны комплексно помогать Ксении. Впрочем, это личное дело Малафеевых.

История дочери экс-вратаря "Зенита" доказывает, что независимо от сложностей отношений в семье, нужно продолжать работать над воспитанием ребенка.

Ксении всего 16 лет, и, учитывая тяжелое прошлое и болезнь после гибели матери, ей просто необходима поддержка близких.

Совсем недавно Ксения решила попробовать себя в музыке. Она выпустила два трека — "Пакетик наркоты" и "Малышка".

Темы футбол наркотики ксения малафеева вячеслав малафеев
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