Бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону похоронили без сердца. Об этом сообщил врач Нельсон Кастро.
По словам медика, в прошлом году после смерти спортсмена активизировалась радикальная группа футбольных фанатов, представляющих клуб "Химнасия Ла-Плата". Они намеревались извлечь сердце Марадоны.
"Этого не должно было случиться. Люди узнали о намерениях фанатов и предварительно извлекли орган. Ещё одна причина извлечения — необходимость изучения сердца Диего, чтобы определить причины смерти", — цитирует Кастро издание Marca.
Врач также подчеркнул, что организм Марадоны был довольно стойким, а его сердце весило рекордных полкилограмма. Это почти в два раза больше нормы. Вместе с тем, согласно окончательному вердикту специалистов, футболист скончался от сердечной недостаточности.
Спортсмен умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.
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