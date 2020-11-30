История Марадоны: от игрока до тренера

25 ноября аргентинское издание Clarin сообщило о смерти Диего Марадоны, величайшего игрока в истории мирового футбола.

По данным телеканала Todo noticias, после завтрака Марадона сказал, что ему нехорошо. Футболисту вызвали скорую, но к моменту приезда врачей он уже не дышал. Известно, что утром аргентинец перенес кардиореспираторную остановку.

Естественно все СМИ начали активно говорить о случившемся, ведь Марадона считался эталоном в футболе, многие равняются на него и до сих пор вдохновляются игре аргентинца.

Больше всего о Марадоне написали в его автобиографии "Диего Марадона: о себе, о футболе и не только". Автобиография вышла еще в 2009 году под авторством журналиста La Nacion и лучшего друга футболиста Даниэля Аркуччи. Над документом работала целая бригада авторов, но именно Аркуччи был тем человеком, который знал о Диего больше всех.

В 2010 году Акруччи рассказал в интервью "СЭ" об отношениях с Марадоной. Журналист был знаком с футболистом уже 25 лет и регулярно писал о нем для газеты La Nacion, и в авторском блоге.

Акруччи рассказал, что еще в 2004 году Марадона назвал Лионеля Месси будущей звездой мирового футбола.

Начало карьеры

В возрасте 8 лет Диего познакомился с 10-летним игроком Гойо Каррисом, игравшим тогда в команде "Архентинос Хуниорс". Их дружба укрепилась благодаря футболу, и Каррисо познакомил Марадону со скаутом Франсиско Корнехо.

На первом просмотре Марадоны скаут заявил, что аргентинец не соответствует своему возрасту и назвал его карликом. Диего был так хорош, что моментально попал в молодежную команду "Архентинос Хуниорса" "Лос Себольитас".

Благодаря Марадоне "Лос Себольитас" постоянно выигрывал. В матче с молодежкой "Ривер Плейт" 10-летний Диего забил 5 мячей после чего аргентинский клуб хотел купить Марадону, но отец юного футболиста отказался от предложения.

В возрасте 15 лет Марадона дебютировал в основу "Архентинос Хуниорса" против "Тальереса" (матч закончился со счетом 0:1 в пользу "Тальереса). Тогда аргентинские журналисты отдельно отметили технику Марадоны. В том матче аргентинец провел около 10 минут, но сумел создать два прохода и выполнить опасный прострел.

В апреле 1977 году Марадона дебютировал в молодежную сборную Аргентины. В первом своем матче против сборной Венгрии он не отличился. После этого Марадону исключили из сборной, которая должна была отправиться на подготовку к чемпионату мира.

Через год Марадона выступил за молодежную сборную Аргентины. Тогда аргентинцы заняли второе место в чемпионате Южной Америки, уступив только Уругваю.

После этого Марадона отличился на молодежном чемпионате мира в Японии, где Аргентины была признана лучшей командой и практически во всех матчах Диего становился лучшим игроком.

В 1980 году Марадона добился еще более значительных успехов на чемпионате Аргентины и за молодежную сборную.

Расцвет карьеры

В 1981 году Марадона перешел в лучший клуб Аргентины "Бока Хуниорс". Этот момент изменил жизнь футболиста и его семьи, которая наконец-то переехали в новый дом.

В марте того же года Марадона получил разрыв мышечной ткани бедра из-за чего пропустил почти месяц.

Еще до разрыва мышц Диего выступал с травмой, но все равно сумел забить два гола в матче с "Тальересом".

На чемпионате мира 1982 года Марадона не оправдал надежд. Первый матч с Бельгией закончился поражением аргентинцев. В концовке матча с Бразилией Диего был удален после того, как ударил Батисту.

Тогда эксперты посчитали, что соперники аргентинцев жестко играли против Марадоны и не давали ему пространства для маневров.

Поскольку это был первый матч Марадоны на чемпионате мира он скорее всего был не готов к такому как физически, так и психологически. Это же подтверждали и его коллеги по команде.

После проигрыша Аргентины сам Марадона заявил журналистам, что игроки приехали на чемпионат мира уставшими из-за тяжелой подготовки.

Лучшие годы и закат карьеры

В 1982 году Марадона перешел в "Барселону" и провел в каталонском клубе два сезона. Он помог каталонцам выиграть Кубок Испании и Кубок испанской лиги.

В сезоне 1983/84 Марадона отличился в матче с "Атлетиком Бильбао". Тогда он устроил массовую драку команд в которой участвовали обе команды. Это закончилось многочисленными травмами аргентинца и футболисту пришлось пропустить почти 2 месяца.

В 1984 году Марадона перешел из "Барсы" в "Наполи". Аргентинец удачно провел 7 лет в неаполитанском клубе.

Правда после перехода Диего в Италию "Наполи" находился в зоне вылета Серии А. Уже в следующем сезоне благодаря усилиям Марадоны "Наполи" занял третье место в чемпионате Италии и продолжил лидировать в тройке лучших.

Диего провел в Италии 232 матча, из них: 187 — в Серии А, 44 — в кубке Италии и 1 — в суперкубке Италии.

Главное событие на этом этапе карьеры аргентинца — чемпионат мира 1986 года. Тогда в матче с Англией Марадона забил гол левой рукой, известный как "Рука Бога".

Последнюю часть карьеры в Европе Марадона сыграл в "Севилье". Аргентинец сыграл всего 29 матчей и реализовал 7 голов.

Под конец карьеры Марадона вернулся в Аргентину. Он сыграл за "Ньюэллс Олд Бойз" и завершил карьеру в "Бока Хуниорс".

Тренерская карьера

В 1994 году Марадона стал тренером аргентинской команды "Textil Mandiyú". Всего Диего побывал в тренерском штабе в 9 командах, в "Динамо Бреш" он был почетный президентом и тренером-психологом в "Депортиво Риестре".

В середине октября 2008 года Марадона возглавил сборную Аргентины, добился перемен в основном составе сборной, но позже испортил репутацию из-за конфликта с игроком Хуаном Рикельме.

После этих событий под руководством Марадоны Аргентина потерпела неудачу на чемпионате мира 2010 года.

Последний клуб Марадоны в качестве тренера — "Химнасия и Эсгрима". Контракт был рассчитан до декабря 2021 года. Также было известно, что Диего подавал заявление об отставке из клуба, а потом его отозвал.