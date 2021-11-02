У полузащитника норвежского ФК остановилось сердце во время матча

Футбольный матч Второго дивизиона национального чемпионата Норвегии едва не обернулся смертью одного из игроков. Полузащитник норвежского ФК «Согндал» потерял сознание на поле, а позже у него остановилось сердце. Реанимацию проводили прямо перед болельщиками.

Матч «Согндала» и «Стьордалс Блинк» прервали 12-й минуте.

28-летний футболист Эмиль Палссон рухнул на поле без чувств, врачи констатировали остановку сердца, но парня удалось реанимировать. Палссона госпитализировали, передаёт НТВ.

Ранее Pravda.Ru писала о ЧП на футбольном матче второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. На поле сошлись команды "СК Сан-Паулу" и "Гуарани". Игроку от "СК Сан-Паулу" не понравилось решения арбитра и он избил его кулаками и ногами до потери сознания. Матч пришлось остановить, судью увезли в больницу. Что стало причиной клуб агрессивного спортсмена не объяснил, однако, полиция задержала драчуна и начала разбирательство.

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