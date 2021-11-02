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У полузащитника норвежского ФК остановилось сердце во время матча

Спорт

Футбольный матч Второго дивизиона национального чемпионата Норвегии едва не обернулся смертью одного из игроков. Полузащитник норвежского ФК «Согндал» потерял сознание на поле, а позже у него остановилось сердце. Реанимацию проводили прямо перед болельщиками. 

У полузащитника норвежского ФК остановилось сердце во время матча

Матч «Согндала» и  «Стьордалс Блинк» прервали 12-й минуте.

28-летний футболист Эмиль Палссон рухнул на поле без чувств, врачи констатировали остановку сердца, но парня удалось реанимировать. Палссона госпитализировали, передаёт НТВ. 

Ранее Pravda.Ru писала о ЧП на футбольном матче второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. На поле сошлись команды "СК Сан-Паулу" и "Гуарани". Игроку от "СК Сан-Паулу" не понравилось решения арбитра и он избил его кулаками и ногами до потери сознания. Матч пришлось остановить, судью увезли в больницу. Что стало причиной клуб агрессивного спортсмена не объяснил, однако, полиция задержала драчуна и начала разбирательство. 

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Автор: Екатерина Широкова
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