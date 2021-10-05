До потери сознания: бразильский футболист избил главного арбитра во время матча

Игрок "СК Сан-Паулу" Уильям Рибейро во время мачта второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул против "Гуарани" напал на судью, сообщает портал ESPN со ссылкой на местную полицию.

На 61-й минуте игры Рибейро подошёл к главному арбитру Родриго Кривелларо и ударил его ногой в шею. Судья тут же потерял сознание. На машине скорой помощи его отвезли в медучреждение. Матч пришлось приостановить.

Полицейские не оставили инцидент без внимания, вскоре Уильяма Рибейро задержали.

"Судье были нанесены удары кулаком, а затем ногой, из-за чего он потерял сознание. Ему сделали томографию черепа, рентген позвоночника, грудной клетки и таза", — рассказали в полицейском участке.

Действия бразильского спортсмена оценивают как покушение на убийство. Ему грозит крупный штраф или тюремный срок. Точное наказание для футболиста установят на судебном заседании.

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