Дракой до потери сознания оппонента завершилось "общение" двух гостей одной из передач Jurnal TV. Эксперты, начавшие общение более-менее нормально, постепенно перешли на личности, а затем началась драка. Всё это происходило в прямом эфире.
Драма развернулась, когда в гости на Jurnal TV пришли:
Столь видных политиков пригласили как экспертов, но "экспертизы" не вышло. Перепалка переросла в обливание водой, а затем не выдержавший Тофилат нанёс "собеседнику" (назвавшему его "недоноском") удар прямо в лицо. Практически сразу же Косован потерял сознание.
"Если тебя облили водой, можешь ответить так же, но не кулаками… Когда ты на телевидении, тем более нельзя применять насилие.
Господину Косовану была оказана медицинская помощь, пришлось вызвать скорую помощь", — сообщил в Facebook председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ, который также был в студии.
Позднее стало известно: конфликт улажен. Об этом рассказал ведущий Jurnal TV Дмитрий Мишин.
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