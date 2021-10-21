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Миранчук установил скоростной рекорд Лиги чемпионов

Спорт

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук повторил рекорд этого сезона Лиги Чемпионов по скорости бега на поле. Он достиг показатель полузащитника "Шахтёра" Маркуса Антонио.

Миранчук установил скоростной рекорд Лиги чемпионов

В матче с "Манчестер Юнайтед" в рамках группового этапа главного еврокубка россиянин при выходе команды в контратаку разогнался до 38,6 км/ч, о чём сообщается на официальном сайте УЕФА.

Брат Антона Миранчука за 33 минуты прибытия на поле не отметился результативными действиями, зато продемонстрировал максимальную скорость сезона.

  • Встреча между "Аталантой" и "МанЮ" закончилась невероятным камбэком англичан на "Олд Траффорд" со счётом 3:2. Точку в этом поединке поставил Криштиану Роналду на 82-й минуте.

Алексей Миранчук провёл шесть поединков в цветах клуба из Бергамо в этом сезоне, в которых отдал одну результативную передачу. Болельщиков итальянской команды совершенно не впечатляет его игра - россиянин был признан худшим в матче с манкунианцами. 

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Автор: Петр Ермилин
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