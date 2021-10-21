Миранчук установил скоростной рекорд Лиги чемпионов

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук повторил рекорд этого сезона Лиги Чемпионов по скорости бега на поле. Он достиг показатель полузащитника "Шахтёра" Маркуса Антонио.

В матче с "Манчестер Юнайтед" в рамках группового этапа главного еврокубка россиянин при выходе команды в контратаку разогнался до 38,6 км/ч, о чём сообщается на официальном сайте УЕФА.

Брат Антона Миранчука за 33 минуты прибытия на поле не отметился результативными действиями, зато продемонстрировал максимальную скорость сезона.

Встреча между "Аталантой" и "МанЮ" закончилась невероятным камбэком англичан на "Олд Траффорд" со счётом 3:2. Точку в этом поединке поставил Криштиану Роналду на 82-й минуте.

Алексей Миранчук провёл шесть поединков в цветах клуба из Бергамо в этом сезоне, в которых отдал одну результативную передачу. Болельщиков итальянской команды совершенно не впечатляет его игра - россиянин был признан худшим в матче с манкунианцами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.