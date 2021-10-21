Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук повторил рекорд этого сезона Лиги Чемпионов по скорости бега на поле. Он достиг показатель полузащитника "Шахтёра" Маркуса Антонио.
В матче с "Манчестер Юнайтед" в рамках группового этапа главного еврокубка россиянин при выходе команды в контратаку разогнался до 38,6 км/ч, о чём сообщается на официальном сайте УЕФА.
Брат Антона Миранчука за 33 минуты прибытия на поле не отметился результативными действиями, зато продемонстрировал максимальную скорость сезона.
Алексей Миранчук провёл шесть поединков в цветах клуба из Бергамо в этом сезоне, в которых отдал одну результативную передачу. Болельщиков итальянской команды совершенно не впечатляет его игра - россиянин был признан худшим в матче с манкунианцами.
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