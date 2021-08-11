Депутат Госдумы подарил миллион долларов олимпийскому чемпиону

Борец вольного стиля принес России золотую медаль токийской Олимпиады.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сообщил в интервью РИА Новости, что получил один миллион долларов от депутата Государственной Думы Магомеда Гаджиева. Таким образом политик поблагодарил спортсмена за победу на Олимпийских играх в Токио.

По словам Садулаева, его тренер тоже не остался без денежного вознаграждения. Спорстмен пообещал в будущем продолжать радовать болельщиков новыми победами и держать высокую планку. Отметим, что после успеха в финале токийских соревнований Садулаев был назначен знаменосцем сборной России.

Абдулрашид Садулаев завоевал золото на второй Олимпиаде подряд. В 2016 году на Играх в Рио он занял первое место в весовой категории до 86 килограммов.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что норвежские СМИ заподозрили сборную России в использовании допинга на Олимпиаде.