Борец вольного стиля принес России золотую медаль токийской Олимпиады.
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сообщил в интервью РИА Новости, что получил один миллион долларов от депутата Государственной Думы Магомеда Гаджиева. Таким образом политик поблагодарил спортсмена за победу на Олимпийских играх в Токио.
По словам Садулаева, его тренер тоже не остался без денежного вознаграждения. Спорстмен пообещал в будущем продолжать радовать болельщиков новыми победами и держать высокую планку. Отметим, что после успеха в финале токийских соревнований Садулаев был назначен знаменосцем сборной России.
Абдулрашид Садулаев завоевал золото на второй Олимпиаде подряд. В 2016 году на Играх в Рио он занял первое место в весовой категории до 86 килограммов.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что норвежские СМИ заподозрили сборную России в использовании допинга на Олимпиаде.
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