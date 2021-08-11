Норвежские СМИ намекают, что Россия использовала допинг на Олимпиаде

Там считают, что Россия посмеялась над международными санкциями.

Норвежская газета Dagbladet опубликовала материал, в котором журналист Эстен Сэтер рассуждает о выступлении сборной России на токийских Играх.

По словам Сэтера, за последние 10 лет Россия множество раз нарушала элементарные правила спорта и обманывала соперников, но все равно попала на Олимпийские игры, посмеявшись тем самым над санкциями МОК:

Для многих представителей российских властей мировой элитный спорт представляет собой патриотическую войну, на которой все позволено.

Кроме того, Сэтер считает, что российские власти попросту не хотят прекратить "национальное бескультурье" в сфере допинга по политическим соображениям.

Журналист напомнил, что в российской легкой атлетике начались позитивные изменения благодаря жесткой позиции мировой федерации, но другим видам спорта для начала надо "дождаться предстоящих допинг-тестов". Эстер опасается, что результаты этих тестов могут всех неприятно удивить.

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