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Норвежские СМИ намекают, что Россия использовала допинг на Олимпиаде

Спорт

Там считают, что Россия посмеялась над международными санкциями.

Норвежские СМИ намекают, что Россия использовала допинг на Олимпиаде

Норвежская газета Dagbladet опубликовала материал, в котором журналист Эстен Сэтер рассуждает о выступлении сборной России на токийских Играх.

По словам Сэтера, за последние 10 лет Россия множество раз нарушала элементарные правила спорта и обманывала соперников, но все равно попала на Олимпийские игры, посмеявшись тем самым над санкциями МОК:

Для многих представителей российских властей мировой элитный спорт представляет собой патриотическую войну, на которой все позволено.

Кроме того, Сэтер считает, что российские власти попросту не хотят прекратить "национальное бескультурье" в сфере допинга по политическим соображениям.

Журналист напомнил, что в российской легкой атлетике начались позитивные изменения благодаря жесткой позиции мировой федерации, но другим видам спорта для начала надо "дождаться предстоящих допинг-тестов". Эстер опасается, что результаты этих тестов могут всех неприятно удивить.

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Все медали сборной России на Олимпиаде в Токио
Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева
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