В Белоруссии признан экстремистским спортивный сайт, освещавший дело Тимановской

Портал взял первое большое интервью у легкоатлетки.

Спортивный портал Tribuna и все его аккаунты в социальных сетях были признаны экстремистскими на территории Белоруссии. Об этом сообщил официальный канал белорусского МВД в Telegram.

По словам ведомства, решение было вынесено районным судом Витебска. Также под запрет попали и все мобильные приложения Tribuna для смартфонов.

В МВД утверждают, что руководители сообществ Tribuna размещали "материалы, призывающие к экстремистской деятельности". За распространение информации из указанных интернет-источников последует административная ответственность или наказание вплоть до ареста.

Спортивный сайт Tribuna подробно освещал дело Кристины Тимановской и опубликовал ее первое большое интервью сразу после скандала, произошедшего на Олимпийских играх в Токио.

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