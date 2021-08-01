В Токио продолжает разгораться скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменка, которую из-за недовольства тренерами, сняли с соревнований на Олимпиаде-2020, пока так и не отправили в Минск.
Суть конфликта между Тимановской и спортивными чиновниками состоит в недопонимании сторон.
По сообщению Фонда спортивной солидарности (BSSF), к спортсменке в аэропорт приехали представители МИД Японии. Тимановскую под охрану взяла полиция Токио.
Посольство Польши в Токио выразило готовность оказать правовую помощь Тимановской. В то же время представители НОК Белоруссии хотят вернуть легкоатлетку в Олимпийскую деревню.
В аэропорт Токио приехала представительница белорусской диаспоры Наталья. Женщина заявила, что готова помочь Тимановской и забрать легкоатлетку к себе домой.
"Я узнала о новостях из Telegram-каналов и сразу приехала. Она же совсем одна, вдруг ей понадобится помощь", — приводит ТАСС слова Натальи.
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