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Тимановскую в Токио будут защищать МИД Японии и белорусская диаспора

Спорт

В Токио продолжает разгораться скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменка, которую из-за недовольства тренерами, сняли с соревнований на Олимпиаде-2020, пока так и не отправили в Минск.

Недовольство Кристины Тимановской

Суть конфликта между Тимановской и спортивными чиновниками состоит в недопонимании сторон.

  • Тимановская собиралась выступать в беге на своей привычной дистанции 200 метров.
  • Тренеры решили поставить спортсменку на эстафету 4 по 400 метров, которую она никогда не бежала.
  • Бегунья возмутилась в соцсетях тем, что тренеры и чиновники не посоветовались с ней.
  • НОК Белоруссии сообщил, что по решению тренерского штаба снимает Тимановскую с Олимпиады.
  • Легкоатлетка, находясь в аэропорту Токио, обратилась за помощью к МОК и белорусской диаспоре.
  • Тимановская не хочет возвращаться в Минск и собирается просить политического убежища в одной из европейских стран.

Вмешался МИД Японии

По сообщению Фонда спортивной солидарности (BSSF), к спортсменке в аэропорт приехали представители МИД Японии. Тимановскую под охрану взяла полиция Токио.

Посольство Польши в Токио выразило готовность оказать правовую помощь Тимановской. В то же время представители НОК Белоруссии хотят вернуть легкоатлетку в Олимпийскую деревню.

Поможет диаспора

В аэропорт Токио приехала представительница белорусской диаспоры Наталья. Женщина заявила, что готова помочь Тимановской и забрать легкоатлетку к себе домой.

"Я узнала о новостях из Telegram-каналов и сразу приехала. Она же совсем одна, вдруг ей понадобится помощь", — приводит ТАСС слова Натальи.

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Автор: Артём Пермяков
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