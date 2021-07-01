Российский судья Карасёв будет работать на матче Чехия - Дания

Российский арбитр Сергей Карасёв будет работать на четвертьфинале Евро-2020 между Чехией и Данией. Он выступит в качестве резервного рефери.

Главным арбитром на матч назначен голландец Бьорн Куйперс, за систему ВАР будет отвечать Пол ван Бкуел.

Игра Чехия — Дания состоится 3 июля. Матч пройдёт в Баку.

Сергей Карасёв на Евро-2020

Для Карасёва это пятое назначение на матч Евро-2020. Ранее он работал на играх:

Австрия — Северная Македония — резервный;

Италия — Швейцария — главный (показал 2 ЖК);

Германия — Венгрия — главный (показал 5 ЖК);

Голландия — Чехия — главный (3 ЖК, 1 удаление).