Российский арбитр Сергей Карасёв будет работать на четвертьфинале Евро-2020 между Чехией и Данией. Он выступит в качестве резервного рефери.
Главным арбитром на матч назначен голландец Бьорн Куйперс, за систему ВАР будет отвечать Пол ван Бкуел.
Игра Чехия — Дания состоится 3 июля. Матч пройдёт в Баку.
Для Карасёва это пятое назначение на матч Евро-2020. Ранее он работал на играх:
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