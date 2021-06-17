Эксперт рассказал, что ожидает сборную России в матче с Данией

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев отметил, что команда в матче Евро-2020 против Финляндии сделала самое необходимое — заработала три очка. Экс-футболист подчеркнул, что на таком турнире не бывает слабых команд, поэтому ожидать феерии от россиян не приходилось.

"Самое главное — подопечные Станислава Черчесова набрали три очка. Их желание добиться успеха было заметно невооружённым глазом, и ребята просто решили стоящую перед ними задачу", — приводит RT слова Гусева.

В следующей игре 21 июня команда России сыграет против Дании. По словам Гусева, в этом матче сборной будет сложнее, а Черчесову необходимо придумать новый план на игру.

"Однозначно можно сказать только одно: в Копенгагене придётся сложнее. Тренерскому штабу в преддверии решающей встречи предстоит поломать голову над планом игры. Но думаю, что на сегодняшний день сборная России точно не слабее Дании", — заявил Гусев.