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Мэр Риги убрал все флаги IIHF после письма по поводу Белоруссии

Спорт » Командные виды » Хоккей

Мэр Риги Мартиньш Стакис отреагировал на письмо главы Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля. Ранее швейцарский функционер сообщил латвийскому чиновнику, что организация не согласна с тем, что в Риге убрали флаг Белоруссии, заменив его на бело-красно-белое знамя.

Мэр Риги убрал все флаги IIHF после письма по поводу Белоруссии

По словам Стакиса, в письме содержалось требование вернуть флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.

"Каждый сам выбирает сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги IIHF", — написал Стакис в Twitter.

24 мая Стакис лично снял флагшток Белоруссии с центральной площади, где находились флаги всех стран-участниц ЧМ по хоккею. Латвийцы объяснили свой поступок тем, что были не согласны с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске.

Также стало известно, что в Риге убрали флаг России, заменив его на флаг Олимпийского комитета России (ОКР). Это было требованием WADA, которое ранее ввело санкции против России из-за допингового скандала.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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