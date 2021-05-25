Мэр Риги убрал все флаги IIHF после письма по поводу Белоруссии

Мэр Риги Мартиньш Стакис отреагировал на письмо главы Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля. Ранее швейцарский функционер сообщил латвийскому чиновнику, что организация не согласна с тем, что в Риге убрали флаг Белоруссии, заменив его на бело-красно-белое знамя.
По словам Стакиса, в письме содержалось требование вернуть флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.
"Каждый сам выбирает сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги IIHF", — написал Стакис в Twitter.
24 мая Стакис лично снял флагшток Белоруссии с центральной площади, где находились флаги всех стран-участниц ЧМ по хоккею. Латвийцы объяснили свой поступок тем, что были не согласны с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске.
Также стало известно, что в Риге убрали флаг России, заменив его на флаг Олимпийского комитета России (ОКР). Это было требованием WADA, которое ранее ввело санкции против России из-за допингового скандала.
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