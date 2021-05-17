Дзюба обиделся на разговоры о подковёрных играх "Зенита" и "Сочи"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба заявил, что его оскорбляют разговоры о сдаче матчей питерцам со стороны "Сочи". Оппоненты сине-бело-голубых говорят о том, что сочинцы "сливают" очки из-за того, что в этом клубе много бывших футболистов "Зенита".

"Сочи" и "Зенит" за два сезона провели четыре игры в премьер-лиге. Все матчи выиграла питерская команда.

"Если честно, меня это так бесит и оскорбляет. Это настолько тупо", — заявил Дзюба на YouTube.

Нападающий "Зенита" рассказал о разговоре с форвардом "Спартака" Александром Соболевым, который пытался подколоть его по поводу "Сочи". В этот момент футболисты встретили игрока сочинской команды Антона Заболотного, который не прижился в Питере.

Дзюба попросил подтвердить, что футболисты "Сочи" наоборот хотят доказать бывшей команде свою состоятельность.

"Поворачивается Заба и откровенно говорит: "Для меня это два самых важных матча в сезоне". Всё!" — заявил Дзюба.

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